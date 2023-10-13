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ArizonaVarsity staff pick’em for Week 10/13/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record Win %

1.

JJ Digos

33-21

61%

2.

Zach Alvira

32-23

58%

3.

Gridiron Arizona

30-22

57%

4.

Cody Cameron

30-24

56%

5.

Eric Newman

26-23

53%

6.

Jacob Seliga

24-28

46%

8. 5A (1-5) Tucson +7.5 @ 5A (3-3) Maricopa 

Staff Picks
Staff Member Picks 

Cody Cameron

Tucson +7.5

Jacob Seliga

Tucson +7.5

Eric Newman

Maricopa -7.5

Zach Alvira

Maricopa -7.5

JJ Digos

Tucson +7.5

Gridiron Arizona

Maricopa -7.5

7. 2A (5-3) Heritage Academy Laveen +13.5 @ 2A (5-2) San Tan Charter 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

San Tan Charter -13.5

Jacob Seliga

San Tan Charter -13.5

Zach Alvira

Heritage Academy Laveen +13.5

JJ Digos

San Tan Charter -13.5

Gridiron Arizona

San Tan Charter -13.5

Eric Newman

Heritage Academy Laveen +13.5

6. 3A (6-1) Florence -8.5 @ 3A (5-2) Ben Franklin 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Ben Franklin +8.5

Jacob Seliga

Florence -8.5

Zach Alvira

Florence -8.5

JJ Digos

Ben Franklin +8.5

Gridiron Arizona

Florence -8.5

Eric Newman

Florence -8.5

5. 3A (4-3) Payson +11.5 @ 3A (6-1) Blue Ridge 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Blue Ridge -11.5

Jacob Seliga

Blue Ridge -11.5

Zach Alvira

Blue Ridge -11.5

JJ Digos

Blue Ridge -11.5

Gridiron Arizona

Blue Ridge -11.5

Eric Newman

Blue Ridge -11.5

4. 3A (4-4) Safford +9.5 @ 3A (4-3) Thatcher 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Safford +9.5

Jacob Seliga

Thatcher -9.5

Zach Alvira

Thatcher -9.5

JJ Digos

Thatcher -9.5

Gridiron Arizona

Thatcher -9.5

Eric Newman

Thatcher -9.5

3. 6A (2-4) Corona del Sol +7.5 @ 6A (4-2) Mountain Pointe 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Mountain Pointe -7.5

Jacob Seliga

Mountain Pointe -7.5

Zach Alvira

Attending

JJ Digos

Mountain Pointe -7.5

Gridiron Arizona

Corona del Sol +7.5

Eric Newman

Mountain Pointe -7.5

2. 3A (6-1) ALA West Foothills -3.5 @ 3A (5-2) Sabino 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

ALA West Foothills -3.5

Jacob Seliga

ALA West Foothills -3.5

Zach Alvira

ALA West Foothills -3.5

JJ Digos

ALA West Foothills -3.5

Gridiron Arizona

ALA-West Foothills -3.5

Eric Newman

Sabino +3.5

1. 4A (6-0) Mica Mountain +3.5 @ 4A (6-0) Canyon del Oro 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Canyon Del Oro -3.5

Jacob Seliga

Canyon Del Oro -3.5

Zach Alvira

Mica Mountain +3.5

JJ Digos

Mica Mountain +3.5

Gridiron Arizona

Mica Mountain +3.5

Eric Newman

Canyon Del Oro -3.5

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