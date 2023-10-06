News More News
ago football Edit

ArizonaVarsity staff pick’em for Week 10/6/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record Win %

1.

JJ Digos

29-18

61%

2.

Cody Cameron

28-19

59%

3.

Gridiron Arizona

25-19

56%

4.

Zach Alvira

26-22

54%

5.

Eric Newman

22-20

52%

6.

Jacob Seliga

20-25

44%

8. 4A (3-2) Coconino -5.5 @ 4A (5-1) Lee Williams  

Staff Picks
Staff Member Picks 

Cody Cameron

Lee Williams +5.5

Jacob Seliga

Coconino -5.5

Eric Newman

attending (virtually)

Zach Alvira

Lee Williams +5.5

JJ Digos

Coconino -5.5

Gridiron Arizona

Lee Williams +5.5

7. 2A (5-1) Tanque Verde -11.5 @ 2A (2-4) Willcox 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Tanque Verde -11.5

Jacob Seliga

Tanque Verde -11.5

Zach Alvira

Tanque Verde -11.5

JJ Digos

Tanque Verde -11.5

Gridiron Arizona

Tanque Verde -11.5

Eric Newman

Tanque Verde -11.5

6. 5A (3-2) Cienega  +9.5 @ 5A (4-2) Casa Grande 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Casa Grande -9.5

Jacob Seliga

Cienega +9.5

Zach Alvira

Casa Grande -9.5

JJ Digos

Casa Grande -9.5

Gridiron Arizona

Casa Grande -9.5

Eric Newman

Casa Grande -9.5

5. 5A (5-1) Apollo -5.5 @ 6A (1-5) Shadow Ridge

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Shadow Ridge +5.5

Jacob Seliga

Apollo -5.5

Zach Alvira

Apollo -5.5

JJ Digos

Apollo -5.5

Gridiron Arizona

Apollo -5.5

Eric Newman

Shadow Ridge +5.5

4. 4A (3-3) Mesquite +12.5 @ 4A (6-0) Arcadia 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Mesquite +12.5

Jacob Seliga

Arcadia -12.5

Zach Alvira

Arcadia -12.5

JJ Digos

Attending

Gridiron Arizona

Arcadia -12.5

Eric Newman

Arcadia -12.5

3. 4A (5-1) Thunderbird +7.5 @ 4A (6-0) Yuma Catholic 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Thunderbird +7.5

Jacob Seliga

Thunderbird +7.5

Zach Alvira

Yuma Catholic -7.5

JJ Digos

Thunderbird +7.5

Gridiron Arizona

Thunderbird +7.5

Eric Newman

Yuma Catholic -7.5

2. 5A (4-1) ALA Gilbert +4.5 @ 5A (4-1) Higley 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

ALA Gilbert +4.5

Jacob Seliga

Higley -4.5

Zach Alvira

Higley -4.5

JJ Digos

Higley -4.5

Gridiron Arizona

Higley -4.5

Eric Newman

Higley -4.5

1. 6A (6-0) Centennial +3.5 @ 6A (6-0) Chandler 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Attending

Jacob Seliga

Attending

Zach Alvira

Attending

JJ Digos

Centennial +3.5

Gridiron Arizona

Chandler -3.5

Eric Newman

Chandler -3.5

Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter

Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}