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ArizonaVarsity staff pick’em for Week 11/3/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record Win %

1.

JJ Digos

51-25

67%

2.

Cody Cameron

45-33

57%

3.

Chris Eaton

42-34

55%

4.

Eric Newman

40-33

54%

5.

Zach Alvira

41-37

52%

6.

Jacob Seliga

38-38

50%

8.  4A (7-2) Bradshaw Mountain +7.5 @ (8-1) Lee Williams 

Staff Picks
Staff Member Picks 

Cody Cameron

Lee Williams -7.5

Jacob Seliga

Bradshaw Mountain +7.5

Eric Newman

Bradshaw Mountain +7.5

Zach Alvira

Bradshaw Mountain +7.5

JJ Digos

Bradshaw Mountain +7.5

Gridiron Arizona

Lee Williams -7.5

7. 6A (3-6) Mountain Ridge +15.5 @ (4-5) O'Connor 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

O'Connor -15.5

Jacob Seliga

Mountain Ridge +15.5

Zach Alvira

O'Connor -15.5

JJ Digos

O'Connor -15.5

Gridiron Arizona

Mountain Ridge +15.5

Eric Newman

O’Connor -15.5

6. 2A Playoffs #9 (8-2) Phoenix Christian +2.5 @ #8 (8-2) Tonopah Valley 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Tonopah Valley -2.5

Jacob Seliga

Tonopah Valley -2.5

Zach Alvira

Tonopah Valley -2.5

JJ Digos

Phoenix Christian +2.5

Gridiron Arizona

Tonopah Valley -2.5

Eric Newman

Tonopah Valley -2.5

5. 3A Playoffs #14 (6-4) Gilbert Christian +27.5 @ #3 (8-2) Paradise Honors 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Gilbert Christian +27.5

Jacob Seliga

Paradise Honors -27.5

Zach Alvira

Gilbert Christian +27.5

JJ Digos

Gilbert Christian +27.5

Gridiron Arizona

Paradise Honors -27.5

Eric Newman

Paradise Honora -27.5

4. 3A Playoffs #10 (8-2) Florence +8.5 @ #7 (6-4) Thatcher

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Thatcher -8.5

Jacob Seliga

Thatcher -8.5

Zach Alvira

Florence +8.5

JJ Digos

Thatcher -8.5

Gridiron Arizona

Thatcher -8.5

Eric Newman

Thatcher -8.5

3. 6A (8-1) Salpointe +3.5 @ 6A (7-2) Brophy

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Brophy -3.5

Jacob Seliga

Salpointe +3.5

Zach Alvira

Brophy -3.5

JJ Digos

Brophy -3.5

Gridiron Arizona

Brophy -3.5

Eric Newman

Brophy -3.5

2. 6A (7-2) Hamilton +5.5 @ 6A (7-2) Chandler 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Chandler -5.5

Jacob Seliga

Hamilton +5.5

Zach Alvira

Chandler -5.5

JJ Digos

Chandler -5.5

Gridiron Arizona

Chandler -5.5

Eric Newman

Chandler -5.5

1. 6A (9-0) Centennial +7.5 @ 6A (8-1) Liberty 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Liberty -7.5

Jacob Seliga

Attending

Zach Alvira

Centennial +7.5

JJ Digos

Liberty -7.5

Gridiron Arizona

Centennial +7.5

Eric Newman

Centennial +7.5

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