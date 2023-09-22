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ArizonaVarsity staff pick’em for Week 9/22/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record

1.

JJ Digos

20-12

2.

Cody Cameron

18-14

3.

Gridiron Arizona

16-13

4.

Jacob Seliga

15-14

5.

Zach Alvira

15-17

6.

Eric Newman

13-13

8. 4A (4-0) Lee Willams + 7.5 @ 3A (5-0) Mohave  

Staff Picks
Staff Member Picks 

Cody Cameron

Mohave -7.5

Jacob Seliga

Lee Williams +7.5

Eric Newman

Lee Williams +7.5

Zach Alvira

Mohave -7.5

JJ Digos

Mohave -7.5

Gridiron Arizona

Lee Williams +7.5

7. 3A (4-1) Paradise Honors -8.5 @ 3A (5-0) Valley Christian 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Valley Christian +8.5

Jacob Seliga

Paradise Honors -8.5

Zach Alvira

Valley Christian +8.5

JJ Digos

Valley Christian +8.5

Gridiron Arizona

Paradise Honors -8.5

Eric Newman

Valley Christian +8.5

6. 4A (4-0) Northwest Christian -7.5 @ 4A (3-1) Eastmark 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Northwest Christian -7.5

Jacob Seliga

Northwest Christian -7.5

Zach Alvira

Eastmark +7.5

JJ Digos

Eastmark +7.5

Gridiron Arizona

Eastmark +7.5

Eric Newman

Eastmark +7.5

5. 6A (3-1) Brophy -11.5 @ 5A (3-1) Notre Dame Prep 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Brophy -11.5

Jacob Seliga

Notre Dame Prep +11.5

Zach Alvira

Notre Dame Prep +11.5

JJ Digos

Notre Dame Prep +11.5

Gridiron Arizona

Notre Dame Prep +11.5

Eric Newman

Brophy -11.5

4. 6A (4-0) Williams Field -2.5 @ 6A (3-1) Red Mountain 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Red Mountain +2.5

Jacob Seliga

Williams Field -2.5

Zach Alvira

Red Mountain +2.5

JJ Digos

Red Mountain +2.5

Gridiron Arizona

No Pick - ATTENDING

Eric Newman

Williams Field -2.5

3. 6A (1-3) Corona del Sol -14.5 @ 4A (3-1) Marcos de Niza  

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Corona del Sol -14.5

Jacob Seliga

Marcos De Niza +14.5

Zach Alvira

Marcos De Niza +14.5

JJ Digos

Marcos de Niza +14.5

Gridiron Arizona

Marcos de Niza +14.5

Eric Newman

Marcos De Niza +14.5

2. 6A (4-0) Pinnacle -4.5 @ 6A (3-1) ALA Queen Creek 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

ALA Queen Creek +4.5

Jacob Seliga

Pinnacle -4.5

Zach Alvira

Pinnacle -4.5

JJ Digos

Pinnacle -4.5

Gridiron Arizona

Pinnacle -4.5

Eric Newman

ALA Queen Creek +4.5

1. 6A (3-1) Highland +6.5 @ 6A (4-0) Chandler 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Chandler - 6.5

Jacob Seliga

Chandler -6.5

Zach Alvira

Highland +6.5

JJ Digos

Chandler -6.5

Gridiron Arizona

Chandler -6.5

Eric Newman

Chandler -6.5

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