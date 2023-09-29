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ArizonaVarsity staff pick’em for Week 9/29/23

Cody Cameron • ArizonaVarsity
Lead Analyst
@codytcameron
Recruiting Analyst

Ralph Amsden, the owner of ArizonaVarsity, started the pick’em contest here on the website a few years ago. Below are the rules and guidelines he set forth for the competition.

“Here's how our staff pick'em contest works: we set odds for who we believe the favorite and underdog in each game are. To play along at home, simply pick the favorite or underdog to win by the assigned spread (example, if Team A is favored by 7.5, to get your selection correct, Team A has to win by at least 8 points, or Team B has to lose by less than 7).

Feel free to play along at home, and try to beat our staff!

Disclaimer: We're not gambling. That would be ridiculous. This is a game. For fun.”


We will follow the rules Ralph initially introduced above!

You can see the ArizonaVarsity staff picks by subscribing to the TeamAZV Forum.

Team AZV leaderboard
Rank Member Record

1.

JJ Digos

23-17

T 1.

Cody Cameron

23-17

3.

Gridiron Arizona

18-18

4.

Zach Alvira

19-21

5.

Jacob Seliga

16-21

6.

Eric Newman

15-19

8. 2A (4-1) Tonopah Valley -2.5 @ 2A (3-2) Parker 

Staff Picks
Staff Member Picks 

Cody Cameron

Tonopah Valley -2.5

Jacob Seliga

Tonopah Valley -2.5

Eric Newman

Tonopah Valley -2.5

Zach Alvira

Tonopah Valley -2.5

JJ Digos

Tonopah Valley -2.5

Gridiron Arizona

Tonopah Valley -2.5

7. 6A (1-4) Tolleson -7.5 @ 6A (3-2) Mesa

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Mesa +7.5

Jacob Seliga

Tolleson -7.5

Zach Alvira

Tolleson -7.5

JJ Digos

Mesa +7.5

Gridiron Arizona

Mesa +7.5

Eric Newman

Mesa +7.5

6. 2A (3-2) Scottsdale Christian -10.5 @ 2A (5-1) Veritas Prep 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Scottsdale Christian -10.5

Jacob Seliga

Veritas Prep +10.5

Zach Alvira

Scottsdale Christian -10.5

JJ Digos

Scottsdale Christian -10.5

Gridiron Arizona

Scottsdale Christian -10.5

Eric Newman

Scottsdale Christian -10.5

5. 4A (5-0) Vista Grande +8.5 @ 4A (3-2) Arizona College Prep 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Arizona College Prep -8.5

Jacob Seliga

Arizona College Prep -8.5

Zach Alvira

Arizona College Prep -8.5

JJ Digos

Vista Grande +8.5

Gridiron Arizona

Arizona College Prep -8.5

Eric Newman

Vista Grande +8.5

4. 6A (4-1) Hamilton -15.5 @ 6A (5-0) Perry  

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Attending

Jacob Seliga

Perry +15.5

Zach Alvira

Attending

JJ Digos

Hamilton -15.5

Gridiron Arizona

Hamilton -15.5

Eric Newman

Hamilton -15.5

3. 6A (3-2) Saguaro +3.5 @ 6A (5-0) Centennial 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Saguaro +3.5

Jacob Seliga

Centennial -3.5

Zach Alvira

Centennial -3.5

JJ Digos

Centennial -3.5

Gridiron Arizona

Centennial -3.5

Eric Newman

Centennial -3.5

2. 3A (5-0) Pusch Ridge +6.5 @ 3A (4-1) Sabino 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Sabino -6.5

Jacob Seliga

Sabino -6.5

Zach Alvira

Sabino -6.5

JJ Digos

Pusch Ridge +6.5

Gridiron Arizona

Pusch Ridge +6.5

Eric Newman

Sabino -6.5

1. 5A (4-1) Horizon +1.5 @ 5A (5-0) Desert Mountain 

Staff Picks
Staff Member Picks

Cody Cameron

Horizon +1.5

Jacob Seliga

Horizon +1.5

Zach Alvira

Desert Mountain -1.5

JJ Digos

Desert Mountain -1.5

Gridiron Arizona

Desert Mountain -1.5

Eric Newman

Desert Mountain -1.5

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