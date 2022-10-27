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ArizonaVarsity Top 10 3A Rankings (10/27/2022)

Ralph Amsden • ArizonaVarsity
Publisher
@ralphamsden
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.

Welcome to ArizonaVarsity.com's 2022 Top-10 rankings for the 3A Division. Each week, Ralph Amsden will update his rankings, along with the all-division Power 48.

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For a breakdown of the Thatcher victory over Eastmark, and an explanation of this week's rankings, visit our members-only TEAMAZV FORUM.

10/27/2022 3A Top 10
Rank Ralph Amsden Movement AIA Rank

1

Thatcher (9-0)

N/A

1

2

Pusch Ridge (8-1)

N/A

3

3

Eastmark (8-1)

N/A

2

4

Show Low (8-1)

N/A

4

5

Paradise Honors (7-1)

+1

5

6

Valley Christian (7-2)

+1

6

7

Florence (7-1)

+1

9

8

Sabino (6-3)

-3

8

9

Round Valley (6-3)

N/A

7

10

Mohave (5-3)

Unranked

10
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