News More News
{{ timeAgo('2022-09-07 00:25:32 -0500') }} football Edit

ArizonaVarsity Top 10 5A Rankings (9/6/2022)

Ralph Amsden • ArizonaVarsity
Publisher
@ralphamsden
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.

Welcome to ArizonaVarsity.com's 2022 Top-10 rankings for the 5A Division. Each week, Ralph Amsden will update his rankings, along with the all-division Power 48.

For an explanation of each week's updated rankings, check out the members-only Team AZV FORUM.

Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter

Instagram

5A 2022 Rankings (9/6/2022)
Rank School Movement

1

Desert Edge (1-0)

N/A

2

ALA- Queen Creek (1-0)

N/A

3

Notre Dame (1-0)

+3

4

Desert Mountain (1-0)

N/A

5

Cienega (1-0)

N/A

6

Higley (1-0)

+2

7

Horizon (0-1)

-4

8

Cactus (0-1)

-1

9

Marana (1-0)

N/A

10

Apollo (1-0)

N/A

Support our sponsor:

AALL Insurance


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}