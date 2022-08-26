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ArizonaVarsity Top 10 Rankings, 2A-3A (8/26)

Ralph Amsden • ArizonaVarsity
Publisher
@ralphamsden
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.

Welcome to ArizonaVarsity.com's 2022 Preseason Top-10 rankings for the 2A-3A Divisions. Each week, Ralph Amsden will update his rankings, along with the all-division Power 48.

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8/26/2022 2A Top 10
Rank Team Movement

1

Pima (0-0)

N/A

2

Scottsdale Prep (2-0)

N/A

3

Morenci (1-0)

N/A

4

Gilbert Christian (1-0)

N/A

5

San Tan Charter (1-0)

+1

6

Chandler Prep (0-0)

+1

7

Scottsdale Christian (0-1)

-2

8

St. Johns (0-0)

N/A

9

Holbrook (1-0)

N/A

10

Willcox (0-0)

N/A
8/26/2022 3A Top 10
Rank Ralph Amsden Movement

1

)Pusch Ridge (1-0)

+1

2

Thatcher (1-0)

+2

3

Sabino (1-0)

+3

4

Show Low (1-0)

Unranked

5

Eastmark (1-0)

N/A

6

Valley Christian (0-1)

-5

7

River Valley (1-0)

N/A

8

Payson (1-0)

Unranked

9

Round Valley (0-1)

-6

10

Paradise Honors (1-0)

Unranked
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