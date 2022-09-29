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ArizonaVarsity Top 10 Rankings: 2A (9/29/2022)

Ralph Amsden • ArizonaVarsity
Publisher
@ralphamsden
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.

Welcome to ArizonaVarsity.com's Top-10 rankings for the 2A Division. Each week, Ralph Amsden will update his rankings, along with the all-division Power 48.

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You can view analysis behind this week's rankings update, and a game recap for Willcox's win over Gilbert Christian, in our Members-only TEAMAZV FORUM.

9/29/2022 2A Top 10
Rank Team Movement

1

Morenci (5-0)

N/A

2

Pima (4-1)

N/A

3

Camp Verde (6-0)

+1

4

Willcox (4-2)

-1

5

Scottsdale Prep (5-1)

N/A

6

San Tan Charter (5-1)

N/A

7

Holbrook (5-0)

N/A

8

Miami (4-2)

N/A

9

Scottsdale Christian (3-2)

N/A

10

Tonopah Valley (4-1)

Unranked

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