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C-Town Rivals Podcast (S10, Ep15): Chandler/Basha Part 2, Casteel to Semis

Ralph Amsden • ArizonaVarsity
Publisher
@ralphamsden
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.

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Welcome back to the show that started it all for ArizonaVarsity.com! The C-Town Rivals Podcast covers prep sports in and around Chandler, Arizona, returns for its eighth season with Brett Quintyne hosting, and as always, Ralph Amsden and Chilly backing him up.


You can watch this week's episode via livestream replay on Facebook HERE, or by clicking play on the tweet below:

Episode Breakdown: 38 Minutes

Brett Quintyne is joined by Ralph Amsden and Chilly to discuss Hamilton's season ending loss against Saguaro, and the Open division wins by Chandler and Basha that set up their playoff rematch. Casteel continues to dominate in the 6A playoffs, and the guys discuss their upcoming game against Pinnacle.

To listen, click play below, or:

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To listen on SoundCloud CLICK PLAY BELOW

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