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C-Town Rivals Podcast (S10, Ep16): The Emergence of the Basha Bears

Ralph Amsden • ArizonaVarsity
Publisher
@ralphamsden
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.

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Welcome back to the show that started it all for ArizonaVarsity.com! The C-Town Rivals Podcast covers prep sports in and around Chandler, Arizona, returns for its eighth season with Brett Quintyne hosting, and as always, Ralph Amsden and Chilly backing him up.


You can watch this week's episode via livestream replay on Facebook HERE, or by clicking play on the tweet below:

Episode Breakdown: 41 Minutes

In this episode, Brett Quintyne is joined by Chilly and Ralph Amsden to discuss Basha's 13-0 win over Chandler to punch their ticket to their first ever championship game against Saguaro. The guys also recap Chandler's season, and talk about Casteel's semifinal loss at the hands of Pinnacle.

To listen, click play below, or:

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To listen on SoundCloud CLICK PLAY BELOW

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