PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-12-19 12:52:57 -0600') }}
football
Edit
C-Town Rivals Podcast (S10, Ep17): BASHA = CHAMPIONS
Ralph Amsden
•
ArizonaVarsity
Publisher
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.
Make sure you're following The C-Town Rivals Podcast on both Twitter and Facebook.
Welcome back to the show that started it all for ArizonaVarsity.com! The C-Town Rivals Podcast covers prep sports in and around Chandler, Arizona, returns for its eighth season with
Brett Quintyne hosting, and as always, Ralph Amsden and Chilly backing him up.
You can watch this week's episode via
livestream replay on Facebook HERE, or by clicking play on the tweet below:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4xMi4xNC4yMiBDVG93biBSaXZhbHMgUG9kY2FzdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vRmhjS3U2dHc4cCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0ZoY0t1NnR3
OHA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXJpem9uYSBWYXJzaXR5IFBvZGNhc3QgTmV0
d29yayAoQEFyaXpvbmFWYXJzaXR5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0FyaXpvbmFWYXJzaXR5L3N0YXR1cy8xNjAzMTE3NDA3MzU4NTgy
NzkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE0LCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Episode Breakdown: 62 Minutes
In the final episode of season 10, Brett Quintyne is joined by Chilly and Ralph Amsden to discuss Basha's 28-21 win over Saguaro to become the 2022 Open Division State Champions! They also give a breakdown of the 2022 seasons of all the C-Town teams.
To listen on SoundCloud CLICK PLAY BELOW
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxNjYiIHNjcm9sbGluZz0i
bm8iIGZyYW1lYm9yZGVyPSJubyIgc3JjPSJodHRwczovL3cuc291bmRjbG91
ZC5jb20vcGxheWVyLz91cmw9aHR0cHMlM0EvL2FwaS5zb3VuZGNsb3VkLmNv
bS90cmFja3MvMTQwNTk2ODkzNyZhbXA7Y29sb3I9ZmY1NTAwJmFtcDthdXRv
X3BsYXk9ZmFsc2UmYW1wO2hpZGVfcmVsYXRlZD1mYWxzZSZhbXA7c2hvd19j
b21tZW50cz10cnVlJmFtcDtzaG93X3VzZXI9dHJ1ZSZhbXA7c2hvd19yZXBv
c3RzPWZhbHNlIj48L2lmcmFtZT4KPGJyPgoK
Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content! Facebook Twitter
Instagram
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NDYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FyaXpvbmF2YXJzaXR5LnJp
dmFscy5jb20vbmV3cy9jLXRvd24tcml2YWxzLXBvZGNhc3QtczEwLWVwMTct
YmFzaGEtY2hhbXBpb25zIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZh
ciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0g
ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBz
LmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2
ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZl
cnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0v
Y3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwp
OwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJo
dHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0
MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFyaXpvbmF2YXJzaXR5LnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGYy10b3duLXJpdmFscy1wb2RjYXN0LXMxMC1lcDE3LWJh
c2hhLWNoYW1waW9ucyZjNT0yMDIyNzE5NjQ2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3Vj
ZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0t
PgoKCg==