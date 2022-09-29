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football
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C-Town Rivals Podcast (S10, Ep6): Undefeated Week, Myron Blueford Interview
Ralph Amsden
•
ArizonaVarsity
Publisher
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.
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Welcome back to the show that started it all for ArizonaVarsity.com! The C-Town Rivals Podcast covers prep sports in and around Chandler, Arizona, returns for its eighth season with
Brett Quintyne hosting, and as always, Ralph Amsden and Chilly backing him up.
You can watch this week's episode via
livestream replay on Facebook HERE , or by clicking play on the tweet below:
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Episode Breakdown: 58 Minutes
Brett Quintyne is joined by Chilly and Ralph Amsden to recap the third week of September high school football games for the schools in the Chandler, Arizona area. C-Town teams went 8-0. Also, Arizona College Prep Head Coach Myron Blueford sits down with Brett.
To listen on SoundCloud CLICK PLAY BELOW
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