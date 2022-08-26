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C-Town Rivals Podcast: Season 10, Episode 1

Ralph Amsden • ArizonaVarsity
Publisher
@ralphamsden
Ralph Amsden is the website publisher and managing editor of ArizonaVarsity.com, and has been since March 2015. Raised in Chandler, he now lives in Maricopa with his wife and four kids.

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Welcome back to the show that started it all for ArizonaVarsity.com! The C-Town Rivals Podcast covers prep sports in and around Chandler, Arizona, returns for its eighth season with Brett Quintyne hosting, and as always, Ralph Amsden and Chilly backing him up.


You can watch this week's episode via livestream replay on Facebook HERE, or by clicking play on the tweet below:

Episode Breakdown: 55 Minutes

The C-Town Rivals Podcast Returns! In the Season 10 Premier, Brett Quintyne, Chilly and Ralph Amsden talk about Hamilton's recruiting allegation, and whether they'll be able to stage a successful appeal of their probation. They also preview the season for Seton Catholic and Arizona College Prep, as well as recap Valley Christian's opening game. Brett Quintyne also interviews Valley Christian Head Coach Jake Peterson.

To listen, click play below, or:

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-Breaker

-To Listen on Soundcloud CLICK HERE or press play below

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