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{{ timeAgo('2022-12-06 08:41:21 -0600') }} football Edit

Championship Weekend Schedule

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF DEC. 9, 2022:

4A Conference Playoffs

Game at Sun Devil Stadium 4 pm

(2) Snowflake (10-3)


(1) ALA-Gilbert North (11-2)


5A Conference Playoffs

Game at Sun Devil Stadium 8 pm

(4) Cactus (10-3)


(3) Higley (11-2)


GAMES OF DEC. 10, 2022:

6A Conference Playoffs

Game at Sun Devil Stadium 1 pm

(4) Pinnacle (9-4)


(2) Highland (10-3)


Open Division

Game at Sun Devil Stadium 6 pm

(5) Saguaro (9-3)


(2) Basha (11-1)


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