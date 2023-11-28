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Championship Weekend Schedule

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF DEC. 1, 2023:

4A Conference Playoffs

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Game is at Mountain America Stadium 4 pm

(2) Canyon del Oro (13-0)


(1) Yuma Catholic (13-0)


5A Conference Playoffs

Game is at Mountain America Stadium 8 pm

(2) Desert Edge (11-2)


(1) Higley (11-2)


GAMES OF DEC. 2, 2023:

6A Conference Playoffs

Game is at Mountain America Stadium Noon

(12) Red Mountain (7-6)


(3) Saguaro (8-5)


Open Division

Game is at Mountain America Stadium 5 pm

(3) Centennial (11-1)


(1) Liberty (11-1)


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