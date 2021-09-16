 ArizonaVarsity - Chilly's Tuesday 2-Piece (9/14/21)
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Chilly's Tuesday 2-Piece (9/14/21)

J "Chilly" Carrillo • ArizonaVarsity
Editor

Every Tuesday, Chilly goes live on Periscope to talk with media members, parents and recruits. We call it the 2-Piece. Here it is, in Podcast form. To watch the video replay, click play on the tweet below, or listen on the Soundcloud link below.

The September 14th Chilly's 2-Piece, an Arizona High School football live stream show featuring Chris Eaton (Gridiron Arizona) and Cody Cameron.

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