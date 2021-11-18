Chilly's Tuesday 2-Piece featuring GridironArizona (11/16/21)

Every Tuesday, Chilly goes live on Periscope to talk with media members, parents and recruits. We call it the 2-Piece. Here it is, in Podcast form. To watch the video replay, click play on the tweet below, or listen on the Soundcloud link below.
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The November 16th Chilly's 2-Piece, an Arizona High School football live stream show featuring Chris Eaton (Gridiron Arizona). Special guest: Westwood DB coach Sean Freeman.
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