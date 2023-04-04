"Five Questions" is a series here on Arizona Varsity geared to help our readers get to know some of the most integral and impactful personalities in and around sports in Arizona.
Today's subject: In early 2012 I was working for a tech company and telling everyone at the office that I'd eventually like to leave to start my own website that covered high school through pro sports in Arizona. One of the guys in the office asked if I'd ever heard of someone named "Chilly," a local FM DJ that made high school football a topic of conversation on the air. That summer, I was laid off and put all my energy into starting a small website that covered high school sports in and around Chandler, Arizona. After a couple of months, that very same FM DJ reached out to me to see if there was any way we could partner up. We've been working together ever since. I consider him a brother, and nobody I know has done more to help elevate Arizona's kids as both athletes and students.
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You love a good argument, and there's probably not a sports related subject on earth that you and I haven't "embraced debate" about. Where did your love for both sports, and a good argument about sports, come from?
"The barber shop! People always think they know everything!
Shout out to my girl Lady La who helped me harness some passion for public debate. We use to do this radio bit, “debate at 8,” and we would go at it on a variety of topics ranging from funny to real.
Also my first degree was in political science. I remember taking an argumentation class and a speaker saying, ‘There’s a difference between thinking you’re the smartest person in the room barking out your beliefs and actually being the smartest person in the room and letting everyone show their hand.’ That stuck with me."
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Speaking of embracing debate- if you could build an 8-team Open Division Playoff with any 8 football teams over the last 10 years, who would you put in your tournament and why?
From Fall 2012 to Fall 2022 (just so we’re clear). These are in no particular order, except Mountain Pointe is my 8-seed because I’d like to be the first to give them some adversity!!
2016 Williams Field Blackhawks (14-0, 5A Champions)
Multiple D1 offensive linemen. The best kicker in the state. And offensively, Max Fine and Justis Stokes were legit, Zack Shepherd is still one of my favorite QBs, and Josh Alexander was tough on the ground. That defense though! Zane McKinney and Braden Valentine were everywhere, and a they had a healthy balance of youth and experience with Noa Pola Gates, Shavez Hawkins and Tre Bugg! Plus Tristan Joseph and Tyler Miller were solid!"
2012 Hamilton Huskies (12-2, 6A Champions)
Hamilton's last title team. The Sterling Brothers, Qualen Cunningham, Trevor Lane, Luke Parrish, and oh yeah- Cole Luke. That Defense was stacked! It would be hard for anyone to beat Casey Tucker, Bryce Holland and a young Caleb Peart and Garrett Rand in the trenches.
2020 Chandler Wolves (11-0, Open Division Champions)
These guys had to battle more than what was on the field. Dealing with the pandemic and stress of "will we play or won’t we play," Mikey Keene had that offense humming with Kyion Grayes, Quaron Adams, Jalen Richmond and Eli Sanders. The defense was special with Kyler Orr, Brandon Buckner and Hank Pepper, and the most slept-on secondary Travis Roberts, Frankie Morales, Alfred Smith and Devin Dunn.
2021 Saguaro Sabercats (12-1, Open Division Champions)
What a team. Devon Dampier had a special 3 game run, Javen Jacobs was a game changer, plus Joseph Clark and Jaedon Matthews showed how clutch they could be. This is one of the teams they created the Open for, and this team was ready.
2022 Basha Bears (12-1, Open Division Champions)
Their Offensive line was stacked with Ryan Blum and James Durand. Deshaun Buchanan was elite as a runner, especially when they needed it most. Cole Martin and Miles Lockhart were incredible leaders on defense. The difference for them was QB play, and I think Demond Williams showed that he belongs amongst the best ever.
2015 Centennial Coyotes (11-3, 6A Super Division Champions)
Marshal Nathe, Steven Bailey, and Tanner Hawthorne were nasty on that offensive line. Bozston Sanders, Chris Jules, and Andrew Nichols were absolute nightmares for offenses. Captain John Rincon and his team went through wars in the absolute best and most fun year of Arizona high school football.
2013 Salpointe Lancers (14-0, 5A Champions)
I thought that might be the best team that year, with do-it-all star Cameron Denson. Andrew Cota was so efficient at QB. The trenches were tough, and Jake Casteel and Taylor Powell were complete monsters on defense
2013 Mountain Pointe Pride (14-0, 6A Champions)
Brandon Leonard, Wesley Payne, and Paul Lucas rushed for 35 TDs behind an OL full of D1 talent. If not for them, Timmy Hernandez, and Emmanuel Butler, who combined for 14 TDs would have probably each matched Jalen Brown's 19 TD receptions. QB Antonio Hinojosa was lights out!"
What people often don't realize about you until they get to know you is that you put a massive emphasis in your personal life on family, education, and clean living. Who helped shape your values, and how do they benefit you when you're out in the community dealing with young athletes?
"My parents- they guided me and provided me opportunity. They went through some struggles in life so that I wouldn’t have to. They always were supportive of whatever I was doing, and encouraged me to just be the best at it. They never handed me anything, but through their various networks they opened a lot of doors.
My sister- she’s such a sympathetic soul. She keeps me compassionate about the world that’s around me.
When I got into radio I gained some “fame” pretty quickly, doing nights at one of the biggest stations in the valley. It was Supersnake that taught me there was more to being a great personality than just chasing clout or being the cool guy at all the hottest night clubs. He taught me to use my platform to give back, he encouraged me to be a figure in the community- not just on Mill Avenue or in Old Town."
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You and I have been running ArizonaVarsity (and C-Town Rivals before that) for over a decade. What are some of your favorite memories from that time?
"The great QB debate between me and you that almost resulted in me walking home, lol.
(Editor's note: we got in a shouting match about Jack Miller vs Spencer Rattler ON THE SIDELINE of a Scottsdale Christian game and I have never been so irrationally mad at someone in my entire life.)
Beating Brewers sports talk guy Dom Cotroneo, and Dodgers beat writer Fabian Ardaya in a debate on who was the best C-Town QB (I might lose that debate today, but probably not).
Nicknaming Brett Quintyne “Big School Brett,” only to have him end up covering more small school games than I have recently.
I'm also proud of the expansion of Arizona Varsity into what it currently is, because I think it symbolizes evolution and growth."
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I'm not a sneakerhead, but any time I have a shoe question, you're the person I go to. If you were forced to cut your massive shoe collection down to just five pair, what are you holding onto and why?
"Man, you’re killing me.
1. Custom Gold Nike Yeezys- they were a gift and I can’t disclose who gave them to me, but they are reserved for one occasion.
2. My Nike Yeezy’s came courtesy of Kanye thanks to Snake.
3. I've got some Nike IDs that my family made, and I have to have those!
4. Off white Air Force One Lows in black. I love these , plus they are so comfortable and they go with everything.
5. Jordan 11's, Bred colorway- At the end of the day one of my favorite silhouettes, and I love the red bottoms!"
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