ArizonaVarsity watched many games early on this season and is now looking at possible candidates for some post-season awards.

It's mid-season and not only are teams settling in, but are getting some players back due to the transfer rule, which could spark a team quickly.





Some 6A players about to start playing or just started playing:

6'3" SF 2019 Shekeedren "BJ" Bryant (Cesar Chavez)

6'6" PF 2019 DeAnthony Fields (Cesar Chavez)

6'8" C 2019 Miles Houston (Perry)

6'6" PF 2020 Tanner Poeschl (Skyline)

6'1" PG 2021 Christian Tucker (Perry)





6A Mid-season Candidates:

7 POY candidates:

6-9 Sr PF Jalen Graham--Mountain Pointe

6-1 Jr PG Dayton Harris--Skyline

6-4 Sr SG Zach Hobbs--Mesa

6-3 Sr PG Nico Mannion--Pinnacle

6-3 So PG Ty Ty Washington Jr.--Cesar Chavez

6-4 Sr PG D'Maurian Williams--Westview

6-4 Sr CG Jalen Williams--Perry





12 Breakout candidates:

6-10 Fr PF Dylan Anderson--Perry

6-4 Sr SF Jimmy Causey--Tolleson

5-10 Jr CG Tanner Crandall--Highland

6-4 Jr SG Alem Huseinovic--Chaparral

6-4 Sr SF Timmy Johnson--Westwood

6-1 Sr W Bryan Nicholas--La Joya

6-3 So SF Kiran Oliver--Shadow Ridge

6-4 Sr SF Hayden Quinn--Hamilton

6-4 Sr SF Quincy Reece--Red Mountain

6-0 Jr CG Tyrese Rogers--Boulder Creek

6-4 Sr SF Isaiah Somers--Chandler

5-8 Sr CG King Thurman--Valley Vista





6 DPOY candidates:

6-9 Sr PF Jalen Graham--Mountain Pointe

5-7 Sr PG Alfred Jordan--La Joya

6-3 Jr F Jordan Josephs--Chaparral

6-3 Sr PG Nico Mannion--Pinnacle

6-6 Jr PF Tanner Poeschl--Skyline

5-9 Sr PG Khalid Price--Mountain Pointe

6-4 Jr SF Tyree Tyler--Skyline





6 Underclassman POY candidates:

6-10 Fr PF Dylan Anderson--Perry

6-2 So SG Patrick Herrera--Skyline

5-9 So CG Carson Kelly--Chandler

6-3 So SG Trenton McLaughlin--Basha

5-11 So PG Ricardo Sarmiento--Cesar Chavez

6-3 So PG Ty Ty Washington Jr.--Cesar Chavez





5 COY Candidates:

Matt Hooten--Brophy Prep

Dan Peterson--Chaparral

Jonathan Rother--Chandler

Scott Stansberry--Mesa

Charles Wilde--Pinnacle