After a week two blowout loss to nationally ranked Bishop Gorman, the Hamilton Huskies could’ve easily let that game define the rest of their season. And for a quarter and a half on Friday night at Mountain Ridge, it looked as if the Huskies were going to do just that.
Mountain Ridge jumped out to a 21-7 lead early in the second quarter after two Brendan Anderson touchdown passes to Terrance Hall and another to running back Gavin Dins.
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Defensively, the Mountain Lions had shut down the Huskies offense to that point. They were getting pressure against the Husky line and linebacker Christian Aguilar was a big key having already recorded an interception and a fumble recovery by that point in the contest.
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It looked as if an upset was in the making in Glendale. But the Huskies immediately turned a corner starting with a 62 yard touchdown run by Breylon Blount. After that run, the Husky defense turned up the pressure as well, forcing incomplete passes and bringing a lot of pressure to Anderson in the backfield.
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On the next drive for Hamilton, Roch Cholowsky connected with Jaxon Haynes for a 41 yard touchdown to put the score at 21-21 only taking two minutes of game time to tie the game.
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Both teams would trade possessions but late in the first half, Logan Krei would rush into the end zone from ten yards out to give the Huskies a 28-21 lead, their first lead of the game with under a minute left in the first half.
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As the Mountain Lions attempted to move down the field, Cooper LeDuc would intercept a pass intended for Hall which would set up a Matthew Krneta field goal to give the Huskies a 31-21 lead at halftime.
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On the Mountain Lions first possession of the second half, Anderson would drop back and throw an interception to Aaron Loughran who’d return it 47 yards to the end zone to extend the Huskies lead to 38-21.
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From the 8:49 mark in the second quarter to the 8:47 mark in the third quarter, the Huskies scored 31 consecutive points and completely stole the momentum of the game in the process.
The Mountain Lions marched down the field and Jayden Rogers would connect for a 31 yard field goal to make it a 38-24 game with a hair over three minutes left in the third quarter.
But as the Mountain Lions began to gain momentum back, Cholowsky would once again lead the Huskies down the field capping off a drive that included two third down conversions with a 35 yard touchdown pass to Tré Spivey.
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As both teams traded punts, backup quarterback Beckham Pellant got in the game late for Hamilton and led the Huskies down the field scoring on a 1 yard rush to extend the lead to 52-24 late in the fourth quarter.
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Mountain Ridge would attempt to drive down the field one final time, but Genesis Smith would intercept a pass and put the finishing touches on a 45-3 Husky run that ended up being the difference.
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With the 52-24 victory, the Huskies bounced back from last week’s loss and showed why they’re an open division favorite with their ability to score fast and get stops when needed against a quality opponent.
Hamilton (2-1) will host Horizon (1-1) in week four. Mountain Ridge (1-2) will travel to Apollo (1-2).