GAMES OF NOV. 26, 2021:

Open Division

(8) ALA-Queen Creek (9-1)


at (1) Hamilton (10-0)


(5) Saguaro (9-1)


at (4) Cactus (10-0)


(6) Liberty (8-2)


at (3) Basha (10-0)


(7) Queen Creek (8-2)


at (2) Chandler (9-1)


6A Conference Playoffs

(9) Casteel (5-6)


at (1) Highland (8-3)


(5) Brophy (7-4)


at (4) Red Mountain (10-2)


(11) Mountain Ridge (8-3)


at (3) Williams Field (9-2)


(10) Pinnacle (4-7)


at (2) Chaparral (7-4)


5A Conference Playoffs

(9) Cienega (8-3)


at (1) Horizon (9-2)


(5) Sunrise Mountain (7-4)


at (4) Desert Mountain (10-1)


(6) Desert View (10-1)


at (3) Desert Edge (9-2)


(7) Notre Dame (8-3)


at (2) Salpointe (9-2)