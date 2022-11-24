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{{ timeAgo('2022-11-24 01:20:33 -0600') }} football Edit

Quarterfinals Schedule for Open/6A/5A Playoffs

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF NOV. 25, 2022:

Open Division

(8) O'Connor (7-3)


at (1) Liberty (10-0)


(5) Saguaro (7-3)


at (4) Hamilton (8-2)


(6) Centennial (8-2)


at (3) Chandler (8-2)


(7) ALA-Queen Creek (9-1)


at (2) Basha (9-1)


6A Conference Playoffs

(8) Mountain Pointe (8-3)


at (1) Casteel (8-3)


(5) Queen Creek (7-4)


at (4) Pinnacle (7-4)


(14) Mesa (8-3)


at (6) Red Mountain (7-4)


(7) Salpointe (7-4)


at (2) Highland (8-3)


5A Conference Playoffs

(8) Marana (10-1)


at (1) Notre Dame (10-1)


(5) Horizon (7-4)


at (4) Cactus (8-3)


(6) Desert Edge (8-3)


at (3) Higley (9-2)


(10) Millennium (6-5)


at (2) Desert Mountain (9-2)


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