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Quarterfinals Schedule for Open/6A/5A Playoffs

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF NOV. 17, 2023:

Open Division

(8) Hamilton (7-3)


at (1) Liberty (9-1)


(5) Highland (8-2)


at (4) Chandler (8-2)


(6) Desert Mountain (9-1)


at (3) Centennial (9-1)


(7) ALA-Queen Creek (8-2)


at (2) Basha (9-1)


6A Conference Playoffs

Game is at Central HS

(8) Casteel (6-5)


(1) Brophy (9-2)


(12) Red Mountain (5-6)


at (4) Pinnacle (7-4)


(6) Perry (8-3)


at (3) Saguaro (6-5)


(7) Williams Field (6-5)


at (2) Salpointe (9-2)


5A Conference Playoffs

(8) Millennium (7-4)


at (1) Higley (9-2)


(13) Campo Verde (6-5)


at (5) Apollo (10-1)


(6) ALA-Gilbert North (7-4)


at (3) Horizon (9-2)


(7) Notre Dame (5-6)


at (2) Desert Edge (9-2)


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