GAMES OF NOV. 19, 2021:

6A Conference Playoffs

(16) Mountain Pointe (4-6)


at (1) Highland (7-3)


(9) Casteel (4-6)


at (8) Desert Vista (5-5)


Game is at Central HS

(12) Desert Ridge (4-6)


(5) Brophy (6-4)


(13) Centennial (3-7)


at (4) Red Mountain (9-2)


(14) Boulder Creek (5-5)


at (3) Williams Field (8-2)


(11) Mountain Ridge (7-3)


at (6) Mesa Mountain View (8-2)


(10) Pinnacle (3-7)


at (7) O'Connor (6-4)


(15) Perry (3-7)


at (2) Chaparral (6-4)


5A Conference Playoffs

(16) Cactus Shadows (6-4)


at (1) Horizon (8-2)


(9) Cienega (7-3)


at (8) Verrado (7-3)


(12) Campo Verde (4-6)


at (5) Sunrise Mountain (6-4)


(13) Ironwood Ridge (6-4)


at (4) Desert Mountain (9-1)


(14) Canyon View (7-3)


at (3) Desert Edge (8-2)


(11) Millennium (5-5)


at (6) Desert View (9-1)


(10) Apollo (8-2)


at (7) Notre Dame (7-3)


(15) Sunnyslope (6-4)


at (2) Salpointe (8-2)