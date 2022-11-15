News More News
{{ timeAgo('2022-11-15 09:48:06 -0600') }} football Edit

Round 1 Schedule for 6A & 5A Playoffs

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF NOV. 18, 2022:

6A Conference Playoffs

(16) Cesar Chavez (5-5)


at (1) Casteel (7-3)


(9) Mountain Ridge (5-5)


at (8) Mountain Pointe (7-3)


(12) Boulder Creek (5-5)


at (5) Queen Creek (6-4)


(13) Valley Vista (7-3)


at (4) Pinnacle (6-4)


(14) Mesa (7-3)


at (3) Corona del Sol (8-2)


(11) Brophy (3-7)


at (6) Red Mountain (6-4)


(10) Williams Field (4-6)


at (7) Salpointe (6-4)


(15) Perry (4-6)


at (2) Highland (7-3)


5A Conference Playoffs

(16) Paradise Valley (9-1)


at (1) Notre Dame (9-1)


(9) Sunnyslope (6-4)


at (8) Marana (9-1)


(12) Gilbert (6-4)


at (5) Horizon (6-4)


(13) Willow Canyon (7-2)


at (4) Cactus (7-3)


(14) Canyon View (6-4)


at (3) Higley (8-2)


(11) Central (9-1)


at (6) Desert Edge (7-3)


(10) Millennium (5-5)


at (7) Campo Verde (5-4)


(15) Verrado (5-5)


at (2) Desert Mountain


Support our sponsors:


AALL Insurance


Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter (Main)

Twitter (Preps)

Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}