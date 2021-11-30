GAMES OF DEC. 3, 2021:

6A Conference Playoffs

(4) Red Mountain (11-2)


at (1) Highland (9-3)


(3) Williams Field (10-2)


at (2) Chaparral (8-4)


5A Conference Playoffs

(4) Desert Mountain (11-1)


at (1) Horizon (10-2)


(3) Desert Edge (10-2)


at (2) Salpointe (10-2)


GAMES OF DEC. 4, 2021:

Open Division

(5) Saguaro (10-1)


at (1) Hamilton (11-0)


(6) Liberty (9-2)


at (2) Chandler (10-1)