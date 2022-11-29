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{{ timeAgo('2022-11-29 08:37:54 -0600') }} football Edit

Semifinals Schedule for Open/6A/5A Playoffs

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF DEC. 2, 2022:

6A Conference Playoffs

(4) Pinnacle (8-4)


at (1) Casteel (9-3)


(6) Red Mountain (8-4)


at (2) Highland (9-3)


5A Conference Playoffs

(4) Cactus (9-3)


at (1) Notre Dame (11-1)


(3) Higley (10-2)


at (2) Desert Mountain (10-2)


GAMES OF DEC. 3, 2022:

Open Division

Game is @ Mountain Ridge HS 6 pm

(5) Saguaro (8-3)


(1) Liberty (11-0)


Game is @ Dobson HS 6 pm

(3) Chandler (9-2)


(2) Basha (10-1)


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