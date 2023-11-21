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Semifinals Schedule for Open/6A/5A Playoffs

Chris Eaton • ArizonaVarsity
Staff

GAMES OF NOV. 24, 2023:

6A Conference Playoffs

Game is at Central HS

(12) Red Mountain (6-6)


(1) Brophy (10-2)


(3) Saguaro (7-5)


at (2) Salpointe (10-2)


5A Conference Playoffs

(5) Apollo (11-1)


at (1) Higley (10-2)


(3) Horizon (10-2)


at (2) Desert Edge (10-2)


GAMES OF NOV. 25, 2023:

Open Division

Game is @ Mountain Ridge HS 6 pm

(5) Highland (9-2)


(1) Liberty (10-1)


Game is @ Dobson HS 6 pm

(3) Centennial (10-1)


(2) Basha (10-1)


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