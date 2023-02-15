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Take It EZ Sports (Ep. 117) AZ pro sports and Open Playoffs
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:
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Eric and Zach return for episode 117 of the Take it EZ Sports Show.
The guys discuss the week surrounding the Super Bowl in Glendale, including Radio Row and the game itself.
Then Zach and Eric talk about high school basketball, wrestling and soccer playoffs.
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