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Take it EZ Sports Show: A mid-March check in
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
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Zach and Eric return for another episode of the Take it EZ Sports Show!
The guys talk lots of high school softball and baseball before getting into March Madness, Sister Jean (yuck) and more.
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