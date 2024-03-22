Advertisement
News More News
ago other sports Edit

Take it EZ Sports Show: A mid-March check in

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Zach and Eric return for another episode of the Take it EZ Sports Show!

The guys talk lots of high school softball and baseball before getting into March Madness, Sister Jean (yuck) and more.

Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!

Facebook

Twitter (Arizona Varsity Podcast Network)

Twitter (Arizona High School Sports)

Instagram

Support our sponsor:

AALL Insurance

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement