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Take it EZ Sports Show: AIA state football tournaments start Thursday
Eric Newman
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ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
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Zach Alvira and Eric Newman are back for the latest episode of the Take it EZ Sports Show.
The guys congratulate the top teams, champions and more in various high school fall sports to start off.
Then Jacob Seliga joins Eric and Zach to preview high school football state championship brackets in Arizona.
As always, they finish with the best thing they ate in the past week.
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