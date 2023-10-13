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Take it EZ Sports Show: Another week of HS football

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Eric Newman and Zach Alvira are back for a matinee episode of the Take it EZ Sports Show.

The guys talk all sorts of scores and rankings from the week in Arizona high school football.

They also make fun of Jacob Seliga, the Braves and the Dodgers, and discuss where they're going this week to cover football.

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