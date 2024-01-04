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Take it EZ Sports Show: AZ high school football 2A-6A awards
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
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Zach Alvira and Eric Newman return for the first Take it EZ Sports Show episode of 2024.
The guys meander a bit before getting into a few Arizona high school football awards.
Eric and Zach reveal the Arizona Varsity Offensive Players, Defensive Players and Two-Way Players of the year for the 2A-6A Conferences, as decided by the AZV staff.
There will be an article officially naming each player, along with the finalists, at a later date.
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