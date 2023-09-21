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Take it EZ Sports Show: Back after a week off
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
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After missing a week, Eric and Zach are back for the Take it EZ Sports Show. The guys talk all sorts of high school football -- both tackle and flag varieties -- in a midseason episode.
Listen to all the things you need to know about the previous and future games this season, before the guys talk about the best thing they ate in the last week.
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