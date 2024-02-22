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Take it EZ Sports Show: Breaking down winter high school playoffs

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Zach Alvira and Eric Newman return for another episode of the Take it EZ Sports Show for the Arizona Varsity Podcast Network, presented by AALL.net.

The guys go through all the different matchups for the AIA high school soccer and basketball postseasons, coming down to the wire later this month.

They finish, as usual, with the best thing they ate in the last week.

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