PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Take it EZ Sports Show: Ed Doherty, basketball and a holiday food draft
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UYWtlIGl0IEVaIFNwb3J0cyBTaG93IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9mNnpaek1iM2VnIj5odHRwczovL3QuY28vZjZ6WnpNYjNlZzwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBBcml6b25hIFZhcnNpdHkgUG9kY2FzdCBOZXR3b3JrIChA
QXJpem9uYVZhcnNpdHkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QXJpem9uYVZhcnNpdHkvc3RhdHVzLzE3Mzc5NTY2Njg4MzM2OTM3ODk/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Zach Alvira and Eric Newman return for another episode of the Take it EZ Sports Show.
The guys talk about the Ed Doherty award ceremony, including the final nominees and winners.
Eric and Zach get serious for a few minutes talking about the Gilbert Goons, especially in the wake of their assault of a local high school athlete.
They get into basketball and preview some of the top stories heading into 2024.
Finally, the duo drafts their favorite winter holiday (mostly Christmas) plates of food, and Zach comes through with a major steal near the end.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWFkeSBmb3IgYW5vdGhlciBlcGlzb2RlPyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VuZXdtYW53cml0ZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGVuZXdtYW53cml0ZXM8L2E+IGFuZCBJIGFyZSBiYWNrIHdpdGgg
YW5vdGhlciBlcGlzb2RlIG9mIHRoZSBUYWtlIGl0IEVaIFNwb3J0cyBTaG93
IFRvZGF5IGF0IDMgcC5tLiBBbG9uZyB3aXRoIEFaIEhTIHNwb3J0cyBuZXdz
LCBJIHBsYW4gdG8gZ2V0IG15IGdldCBiYWNrLiA8YnI+PGJyPldl4oCZcmUg
ZHJhZnRpbmcgdGhlIHBlcmZlY3QgQ2hyaXN0bWFzIHBsYXRlcyEgTWFrZSBz
dXJlIHRvIHR1bmUgaW4hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GODFlVHdZ
R3lZIj5odHRwczovL3QuY28vRjgxZVR3WUd5WTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBa
YWNoIEFsdmlyYSAoQFphY2hBbHZpcmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vWmFjaEFsdmlyYS9zdGF0dXMvMTczNzg4OTYxMzUwOTk4NDcx
ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMSwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==