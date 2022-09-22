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Take it EZ Sports Show (Ep. 101) ASU football with Jordan Hamm

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

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The guys are back for Episode 101 of the Take it EZ Sports Show.

Eric and Zach welcome Sports360AZ's Jordan Hamm to talk about the recent coaching change with Arizona State Sun Devils football. Can coach Shaun Aguano succeed under the interim tag after the departure of Herm Edwards?

Z-man and Eric finish the episode with some high school football talk and the best thing they ate this week.

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