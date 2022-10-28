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Take it EZ Sports Show (Ep. 106) HS sports rankings, football rolls on
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:
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Zach Alvira and Eric Newman return for Episode 106 of the Take it EZ Sports Show.
Eric makes an important political point to start off.
The guys talk playoffs and rankings for several high school sports.
Then they go over the last few weeks of AZ football rankings as the season winds down.
Then, Eric and Zach finish with the best thing they ate this week.
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