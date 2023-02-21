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Take it EZ Sports Show (Ep. 118) All-stars take it Chee-Z and HS playoffs

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

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After some internet issues, Zach and Eric are back for Episode 118 of the Take it EZ Sports Show.

The guys bring on Jacob Seliga, staff at Arizona Varsity. They start by discussing NBA All-Star Weekend. Surprise, Eric thought most of it sucked.

The guys go on to talk high school soccer and basketball playoffs, going in depth on brackets heading into the final rounds.

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