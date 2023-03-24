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Take it EZ Sports Show (Ep. 120) NCAA basketball and HS volleyball rankings

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

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Zach Alvira and Eric Newman are back for episode 120 of the Take it EZ Sports Show.

The guys talk brackets in the men's NCAA Tournament, and lament not doing very well so far.

Eric and Zach are also watching high school sports as the spring seasons roll on, and the beach volleyball rankings are live.

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