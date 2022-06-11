Take It EZ Sports Show (Ep. 88) Summer football, stories and more

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Eric and Zach are back for Episode 88 of the Take it EZ Sports Show.
After last week's audio and internet trouble, the guys are in good form for this episode.
Zach and Eric talk summer football, recent stories and more, including the best thing they ate in the past week.
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