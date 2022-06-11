 ArizonaVarsity - Take It EZ Sports Show (Ep. 88) Summer football, stories and more
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Take It EZ Sports Show (Ep. 88) Summer football, stories and more

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

The Take it E.Z. Sports show is available to download or subscribe to on all of your favorite platforms. CLICK HERE to to subscribe on Anchor, or choose from any of the following platforms below:

Breaker // Google Podcasts // Pocket Casts // Radio Public // Spotify // iTunes

Eric and Zach are back for Episode 88 of the Take it EZ Sports Show.

After last week's audio and internet trouble, the guys are in good form for this episode.

Zach and Eric talk summer football, recent stories and more, including the best thing they ate in the past week.

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