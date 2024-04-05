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Take it EZ Sports Show: Final Four, HS sports and listener questions

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Zach Alvira and Eric Newman return for another episode of the Take it EZ Sports Show on the Arizona Varsity Podcast Network, via AALL.net.

The guys talk Final Four basketball coming to Arizona this weekend, before getting into some of the stories they've been working on.

Eric and Zach finish with high school sports, listener questions and the best thing they ate this week.

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