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Take it EZ Sports Show: Football championship recap

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Zach Alvira and Eric Newman are back for another episode of the Take it EZ Sports Show.

The guys return after a jam packed week of Arizona high school football championship games. Eric and Zach recap all of the top moments and congratulate the champions.

Finally, they talk winter holidays.

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