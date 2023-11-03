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Take it EZ Sports Show: Football regular-season finale and AIA playoffs

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Zach Alvira and Eric Newman are back for another episode of the Take it EZ Sports Show.

The guys talk all sorts of championship brackets for high school sports in Arizona. Then they go over the end of the high school football regular season and do a bit of a state tournament preview for the small schools.

As always, the guys finish with the best thing they ate in the past week.

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