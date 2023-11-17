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Take it EZ Sports Show: Football tourneys roll on

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Eric Newman and Zach Alvira return for a mid-playoff episode of the Take it EZ Sports Show.

The guys talk all sorts of storylines in the Arizona high school football state tournaments for all the different classes.

Then, Zach and Eric cut the live stream short to talk with Jacob Seliga, Ralph Amsden and Andrew Morgan on spaces.

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