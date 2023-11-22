PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Take it EZ Sports Show: High school football and a Thanksgiving food draft
Eric Newman
•
ArizonaVarsity
Staff
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZeKAmXJlIGxpdmUhIEp1bXAgaW4hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9WazVwZUxLNzBzIj5odHRwczovL3QuY28vVms1cGVMSzcwczwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBaYWNoIEFsdmlyYSAoQFphY2hBbHZpcmEpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vWmFjaEFsdmlyYS9zdGF0dXMvMTcyNzEy
MjczMDMwMTE5MDY1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAy
MiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Zach Alvira and Eric Newman are back for a Thanksgiving episode of the Take it EZ Sports Show.
The guys talk about the late rounds of the high school football state championships in Arizona before one of the most important segments they've had this year.
Eric and Zach draft their favorite Thanksgiving plates, with the help of Jacob Seliga.
Make sure to follow ArizonaVarsity.com on social platforms for more daily content!
Facebook
Twitter (Arizona Varsity Podcast Network)
Twitter (Arizona High School Sports)
Instagram
Support our sponsor:
AALL Insurance
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTk2NDYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FyaXpvbmF2YXJzaXR5LnJp
dmFscy5jb20vbmV3cy90YWtlLWl0LWV6LXNwb3J0cy1zaG93LWhpZ2gtc2No
b29sLWZvb3RiYWxsLWFuZC1hLXRoYW5rc2dpdmluZy1mb29kLWRyYWZ0Igog
IH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3Jl
YXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVu
dHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAg
IC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNv
IHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0g
Imh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFy
ZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0
PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2Fy
ZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUy
RiUyRmFyaXpvbmF2YXJzaXR5LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdGFrZS1p
dC1lei1zcG9ydHMtc2hvdy1oaWdoLXNjaG9vbC1mb290YmFsbC1hbmQtYS10
aGFua3NnaXZpbmctZm9vZC1kcmFmdCZjNT0yMDIyNzE5NjQ2JmN2PTIuMCZj
aj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2Nv
cmUgVGFnIC0tPgoKCg==