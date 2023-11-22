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Take it EZ Sports Show: High school football and a Thanksgiving food draft

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Zach Alvira and Eric Newman are back for a Thanksgiving episode of the Take it EZ Sports Show.

The guys talk about the late rounds of the high school football state championships in Arizona before one of the most important segments they've had this year.

Eric and Zach draft their favorite Thanksgiving plates, with the help of Jacob Seliga.

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