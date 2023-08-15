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Take it EZ Sports Show: High school football coming soon!

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Zach Alvira and Eric Newman are back for another episode of the Take it EZ Sports Show, and this episode is actually getting on the website!

The guys talk all sorts of high school football stories in Arizona. The season begins this week for small schools and next week for the big schools.

They talk some of the top early matchups, and even give a bunch of predictions for the end of the year.

They finish, as always, with the best thing they ate this week.

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