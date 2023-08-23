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Take it EZ Sports Show: High school football is underway

Eric Newman • ArizonaVarsity
Staff
@enewmanwrites
Eric is a guy who likes to write about sports. And he likes to hike and exercise and read and chill and watch TV. But, nobody pays you to hike and exercise and read and chill and watch TV.

Zach Alvira and Eric Newman are back for another episode of the Take it EZ Sports Show, and football is finally back. We even had games this week.

The guys talk some scores from the 2A and 3A opening week, along with previewing the week of big-school games ahead.

Eric and Zach end with answering a few listener questions and talk about the best thing they ate this week.

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