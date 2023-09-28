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Take it EZ Sports Show: Midway through HS football season
Cody Cameron
•
ArizonaVarsity
Lead Analyst
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Zach Alvira and Eric Newman are back for another episode of the Take it EZ Sports Show.
The high school football season has flown by to this point in Arizona, as many teams have already played half or more of their 10-game schedules. The guys talk about some local stories coming out in their publications before getting into rankings for volleyball and flag football.
The fellas finish by talking about some of the top football matchups this Thursday and Friday.
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